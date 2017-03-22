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13:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэр Ройзман ищет мужиков на работу в хоспис

В здании все еще пустует третий этаж.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман приглашает всех неравнодушных жителей столицы Урала помочь в ремонте городского хосписа, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«В нашем хосписе пустует третий этаж, — написал Евгений Вадимович на своей странице в соцсети. — Если его сделать, туда войдет еще 25 коек, которые чрезвычайно востребованы. Скажем прямо: люди ждут и мучаются… Чтобы быстро приступить к ремонту, нам необходимо подготовить площадку. Для этого требуется: снять старые полы, вынести дверные проемы, снять старую облупившуюся краску и вынести мусор. Надо тридцать мужиков. Можно с сыновьями. Попытаемся все сделать за субботу».

Стоит отметить, что к ремонту уже подключились ряд депутатов гордумы Екатеринбурга и других авторитетных на Среднем Урале людей. Работы запланированы на 25 марта. Организаторы обещают накормить всех участников и вручить маленькие памятные подарочки. «Кто готов поработать, возьмите с собой молотки, зубила, монтировки, гвоздодеры, шпатели, — отмечает Ройзман. — Встречаемся в 10 утра на Челюскинцев, 5. Работаем до упора».

Напомним, что хоспис в Екатеринбурге был создан при непосредственном участии Лизы Глинки. Она не только вела переговоры с губернатором, помогла собрать 2 миллиона рублей пожертвований, которые были потрачены на реконструкцию здания и обустройство паллиативного центра. Посетив столицу Урала незадолго до открытия хосписа, она общалась с врачами и дала медикам много ценных советов, как правильно организовать работу с безнадежно больными людьми.

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