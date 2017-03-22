АЧС добралась до Самарской области: пало 86 свиней

Документ размещен на сайте Управления ветеринарии областного правительства. В нем указывается, что все поселения попали в пятикилометровую карантинную зону по африканской чуме свиней. По распоряжению властей свиней и продукцию из мяса свинины будут изымать у населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщает ИА REGNUM.

Вирус АЧС обнаружен в Хворостянском районе в начале марта в частном подворье в селе Гремячка (на улице Зеленовская), что в 25 км от неблагополучной по АЧС Саратовской области начали погибать домашние свиньи. У местного фермера пало 86 животных. Лабораторные исследования подтвердили африканскую чуму. В радиусе 5 км от очага АЧС установлен карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Саратовской области очередной очаг АЧС был выявлен в середине февраля 2017 года. Падеж свиней произошел в личном подсобном хозяйстве в селе Мордовский Карай Романовского района. Начальника управления ветеринарии Саратовской области Алексей Частов констатировал, что в настоящее время на территории области в режиме карантина остается один населенный пункт — село Красный Партизан Энгельсского района. Очаг заболевания в данном населенном пункте ликвидирован, угроза выноса инфекции из личного подсобного хозяйства, где произошел падеж, отсутствует. Ранее, 18 января, в Саратовском регионе был выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней при исследовании биоматериала от пяти кабанов, павших на территории лесной зоны Духовницкого района, и двух свиней, павших в личном подсобном хозяйстве жителя рабочего поселка Мокроус в Федоровском районе.