Украинцев предупредили о похолодании
В четверг, 23 марта, ожидается незначительное похолодание с грозами и дождями в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В четверг, 23 марта, ожидается незначительное похолодание с грозами и дождями в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
«Такая
«Куда? В Киев, а также на Волынь, Ровенскую, Львовскую, Житомирскую и собственно Киевскую. Эти дожди снизят в перечисленных районах температуру воздуха до + 9 + 12 градусов. И может даже
По словам синоптика, в Киеве также ожидаются осадки и понижение температуры до +11 градусов.
Ранее синоптик посоветовала украинцам выключить отопление.