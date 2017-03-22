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13:29 (мск), источник: РБК - Украина

Украинцев предупредили о похолодании

В четверг, 23 марта, ожидается незначительное похолодание с грозами и дождями в некоторых регионах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Такая какая-то пакость синоптическая, что именно завтра с севера к нам подойдет атмосферный фронт, который собьет эту замечательную температуру воздуха и принесет дождь», — написала она.

«Куда? В Киев, а также на Волынь, Ровенскую, Львовскую, Житомирскую и собственно Киевскую. Эти дожди снизят в перечисленных районах температуру воздуха до + 9 + 12 градусов. И может даже кое-где громыхнуть гроза! Но на остальной территории Украины удержаться 23 марта роскошные +11+ 17, а на Прикарпатье и Закарпатье местами до +18+ 22 градусов», — добавила Диденко.

По словам синоптика, в Киеве также ожидаются осадки и понижение температуры до +11 градусов.

Ранее синоптик посоветовала украинцам выключить отопление.

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