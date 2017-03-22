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16:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году в Татарстане появятся 11 новых лыжных баз

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане в этом году появятся 11 новых лыжных баз. На строительство блочных модульных баз потратят 66 млн рублей — по 6 млн на один лыжный модуль. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Источник: ИА Татар-информ

Федерацией лыжных гонок и биатлона РТ ведется рейтинг развития лыжного спорта среди муниципальных образований. По результатам рейтинга определены первые 11 муниципальных образований для оснащения лыжными базами в 2017 году. Новые модули появятся в Кировском районе Казани (гимназия № 3), в Набережных Челнах, в Агрызском, Алькеевском, Альметьевском, Елабужском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском, Спасском и Ютазинском.

Замминистра отметил, что 24 марта завершится аукцион, победитель которого и приступит к работам по строительству лыжных баз. Они будут возводиться из блочных модулей — каждый площадью 106 кв.метров. Благодаря простоте конструкции новые лыжные базы будут построены в короткие сроки — за три летних месяца. И уже к началу осени лыжные базы будут полностью готовы.

В новых лыжных базах будут зоны для переодевания, туалеты, душевые, помещения для хранения и обслуживания лыж, тренерские, 70 комплектов лыжной экипировки (лыжи, палки, ботинки), а также снегоход с выделенным помещением для его хранения. После возведения лыжные базы будут переданы в собственность муниципальных властей. Срок эксплуатации подобных лыжных баз — порядка 20−25 лет.

«Это дополнительная изюминка этого года. Если кто занимается зимними видами спорта, знает, что у нас очень неприглядные эти зимние заведения, где организован прокат. Здесь нельзя попить кофейку или чайку. Мы фактически создадим функциональные условия по опыту мировому, где люди на современных условиях могут заниматься спортом. В первую очередь это поддержка здорового образа жизни населения. И во вторую очередь это поддержка нашего малого и среднего бизнеса», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Данные лыжные базы можно использовать и в летнее время года для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по бегу или катаний на велосипедах и лыжероллерах.

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