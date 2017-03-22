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14:03 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В ночные часы в Казани сохранится морозная погода

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Ночью 23 марта в Казани сохранится морозная погода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Температура воздуха составит 5−7 градусов ниже нуля, при прояснениях похолодает до минус 10 градусов. На дорогах гололедица.

Днем максимальная температура воздуха поднимется до 1−3 градусов тепла, местами на дорогах ожидается гололедица.

Во второй половине дня и вечером местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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