В ночные часы в Казани сохранится морозная погода
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Ночью 23 марта в Казани сохранится морозная погода.
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Ночью 23 марта в Казани сохранится морозная погода.
Температура воздуха составит 5−7 градусов ниже нуля, при прояснениях похолодает до минус 10 градусов. На дорогах гололедица.
Днем максимальная температура воздуха поднимется до 1−3 градусов тепла, местами на дорогах ожидается гололедица.
Во второй половине дня и вечером местами синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.