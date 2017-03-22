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14:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Цветущая Самара: весной в городе высадят 1,5 млн цветов

В рамках городской программы «Цветущая Самара» в областном центре высадят 1,5 млн цветов.

В 2017 году площадь городских цветников будет увеличена до 28,3 тыс. кв м. Всего за счет городского и районных бюджетов, средств управляющих компаний и коммерческих структур будет разбито более 140 тыс. кв м цветников — на 14% больше, чем в 2016-м. Прирост за прошлый сезон составил 30%. Такие данные привел директор МП «Спецремстройзеленхоз» Петр Кудряшов, сообщает ИА REGNUM.

По словам Петра Кудряшова, в питомнике предприятия полным ходом идут работы по подготовке рассады. Помимо традиционных клумб, будут установлены более 700 объектов вертикального и мобильного озеленения, в том числе кашпо вдоль улично-дорожной сети. В парках и скверах разместят 41 ландшафтную скульптуру. Часть из них будет посвящена предстоящему Чемпионату мира по футболу в России.

В рамках программы будут преображены въездные группы — со стороны трассы М5, Красной глинки и Стромилово.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта на заседание комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Самары заместитель главы города — руководитель Департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова констатировала, что в бюджет областного центра поступило 10,5 млрд рублей, из них 4,4 млрд — это субсидии на решение вопросов местного значения, в том числе 237,6 млн рублей — остатки на едином счете бюджета на 1 января 2017 года. Еще 6,1 млрд рублей составляют субвенции на реализацию переданных государственных полномочий. В результате внесенных изменений доходы составят 24 млрд 202 млн рублей, расходы — 24 млрд 594 млн, дефицит — 391,7 млн рублей.

Согласно озвученным данным, в частности 32,4 млн предусмотрены для осуществления межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам внутригородских районов Самары. Эти средства необходимы для реализации районами полномочий по организации благоустройства территорий и для участия в софинансировании, необходимом для привлечения средств из вышестоящих источников.

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