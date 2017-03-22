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13:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Гагинский и Починковский районы могут быть подтоплены в паводок

Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в двух южных районах региона.

Гагинский и Починковский районы могут быть подтоплены во время паводка, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Во время весеннего разлива рек в результате снеготаяния существует вероятность подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов и дорог местного значения. Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Гагинском и Починковском районах.

Специалисты предупреждают, что в связи с уменьшением толщины ледового покрова и появлением промоин повышается риск отрыва прибрежных льдин с находящимися на них людьми. Сейчас выход на лед опасен!

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