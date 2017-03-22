В Кемерове сторонникам Навального предложили провести митинг на окраине

Мэрия Кемерова отклонила запрос о проведении митинга в поддержку Алексея Навального против коррупции в России в центре города.

Изначально руководитель кемеровского штаба поддержки Алексея Навального предлагал мэрии провести митинг в сквере «Орбита» в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя кемеровского штаба А. Навального Павла Будникова. В городской администрации предложение Будникова не поддержали и взамен предложили сторонникам Навального собраться в Заводском районе, недалеко от старого аэропорта. «Орбита» оказалась занята, на это время митинг там согласовали активисты НОД.

В Кемеровском отделении штаба А. Навального ожидают, что ответ о согласовании места проведения митинга будет получен от городских властей 24 марта текущего года.