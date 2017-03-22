Дело сбившего насмерть трех человек в Москве водителя направлено в суд

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении безработного 30-летнего жителя столицы Антона Ускова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

2 октября 2016 года Усков, находясь в состоянии наркотического опьянения, на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора на 1-й Владимирской улице. Уходя от столкновения с другой машиной, он наехал на бордюрный камень, где сбил пешеходов. В результате трое из них скончались, в том числе 12-летняя девочка.