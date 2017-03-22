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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Дело сбившего насмерть трех человек в Москве водителя направлено в суд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Москвич, под воздействием наркотиков сбивший насмерть трех пешеходов на востоке столицы, отправлен на скамью подсудимых — ему грозит до 9 лет заключения, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

Источник: AP 2017

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении безработного 30-летнего жителя столицы Антона Ускова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

2 октября 2016 года Усков, находясь в состоянии наркотического опьянения, на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора на 1-й Владимирской улице. Уходя от столкновения с другой машиной, он наехал на бордюрный камень, где сбил пешеходов. В результате трое из них скончались, в том числе 12-летняя девочка.

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