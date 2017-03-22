К 2040 каждый четвёртый ребёнок планеты будет испытывать нехватку воды — ООН

В докладе детского фонда ООН, подготовленного к 22 марта, Всемирному дню воды и водных ресурсов, указано, что через 20 лет 600 млн детей будут жить в регионах, испытывающих острую нехватку воды.

Засуха и вооружённые конфликты уже привели к критическому дефициту воды в Эфиопии, Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. По данным ЮНИСЕФ, в одной только Эфиопии свыше 9 млн человек в этом году останутся без чистой воды.

Согласно Всемирной программе ООН по оценке водных ресурсов, в 2030 году 47% мирового населения будут жить под угрозой водного дефицита. Только в Африке через 10 лет из-за изменений климата в этой ситуации окажутся от 75 до 250 млн человек.

Нехватка воды в пустынных и полупустынных регионах вызовет интенсивную миграцию населения. Ожидается, что это коснётся 700 млн человек.

Согласно прогнозам бывшего министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК, опубликованным в 2013 году, к 2040 общий объём дефицита воды в Казахстане может составить около 12,2 млрд кубометров.

Оптимальный выход из ситуации — разумная экономия. В первую очередь, применение передовых технологий в сельском хозяйстве и сокращение потерь воды в промышленном производстве.