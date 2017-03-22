Жители Жетысу расчистили родник и провели старинные обряды

С раннего утра аким Алматинской области Амандык Баталов принял участие в церемонии традиционного открытия родника «Бұлақ көрсең, көзін аш».

Затем в юрточном городке началось мероприятие «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні», собравшее сотни жителей и гостей города, были развернуты разнообразные выставки, организованные областными и городскими организациями. Это выставки народных традиций, прикладного искусства и ремесленников города «Шеберлер ауылы», выставки достижений промышленных предприятий и сферы МСБ «Сделано в Казахстане», художественных работ воспитанников детской художественной школы «Наурыз бейнелері» и национально-культурных центров Ассамблеи народа Казахстана «Достық алаңы».

На специальной площадке были организованы спортивные состязания по национальным видам спорта. Глава региона Амандык Баталов принял участие в проведении традиционных обрядов, среди которых обряд «тұсау кесу». Затем, ознакомившись с многообразием тематических выставок, аким Алматинской области выступил с поздравительной речью с главной сцены парка «Жастар».

— Этот праздник единства природы и человека является не только символом восточного Нового года, но и издревле считается вестником единства, мира и согласия. Вечные ценности, заложенные в основу празднества, стали прочным фундаментом развития нашей страны под руководством Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, — сказал А. Баталов.

Глава региона отметил, что благодаря государственной поддержке в Алматинской области сделано немало для повышения благосостояния граждан и успешного социально-экономического развития. Ярким подтверждением достигнутых успехов стало рождение двухмиллионного жителя области:

— Сегодня наша главная цель — успешно реализовать поручения Главы государства и задачи, обозначенные Елбасы в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Уверен, продолжая трудиться вместе, мы достигнем поставленных целей.

Далее аким области пожелал всем жетысусцам благополучия, успехов и процветания:

— Как известно, в этот праздничный день наши предки давали всем благословение — бата: «Пусть всё плохое уйдет, пусть всё будет хорошо и пусть удача и изобилие не покидают ваши дома!». Что может быть лучше этих искренних слов! Поэтому, присоединяясь к этим теплым пожеланиям, желаю всем крепкого здоровья, мира и добра! — подчеркнул в завершение Амандык Баталов.

Затем аким области провел церемонию награждения победителей конкурса «Ана тілі аруы». Празднование продолжилось яркой концертной программой, в которой приняли участие как местные артисты, так и звезды казахстанской эстрады. А уже вечером будет организована молодежная дископрограмма.