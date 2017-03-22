Синоптики рассказали, каким будет грядущее лето в Башкирии

Весна только набирает обороты, а специалисты Гидрометцентра России уже опубликовали прогнозы на ближайшее лето. В Башкирии оно будет привычным. Из общей колеи выбьется только июль.

Если брать по порядку, то в апреле среднемесячная температура воздуха не будет отличаться от показателей прошлого года. Столбики термометров в среднем покажут +4,7С. В мае, по традиции, значительно потеплеет до +13,2С.

— В июне и августе среднемесячная температура достигнет отметки +17,2С и 16,5С, — уточнили синоптики Гидрометцентра России. — А вот июль и сентябрь в текущем году обещают быть теплее, чем обычно.

По словам метеорологов, июльская норма +19,3С, а сентябрьская +11 градусов. Кстати, по осадкам синоптики тоже озвучили прогноз. Дожди в Башкирии не превысят свою среднемесячную норму, однако и июль обещает быть засушливым.