Новруз в Казани отметят 25 марта на новой площадке
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). 25 марта в столице Татарстана отметят персидский Новый год — Новруз.
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). 25 марта в столице Татарстана отметят персидский Новый год — Новруз.
Празднование пройдет в Ханском дворе на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».
Для гостей праздника
Ханский двор откроется для посетителей в 10.00. В 11.00 будет дан старт театрализованной хореографической композиции «Пробуждение земли», а в 11.25 участников Новруза поприветствуют официальные гости мероприятия. Праздник организован Ассамблеей и Домом дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и Исполкома Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Новруз — один из древнейших праздников в истории человечества, который отмечается на Кавказе, в Центральной и Западной Азии и Поволжье. Отмечают Новруз в день весеннего равноденствия. Во многих странах и отдельных республиках мира в честь события устраивают длинные выходные. В настоящее время Новруз широко празднуется как начало Нового года в Иране и Афганистане, как государственный праздник — в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Македонии, Турции, а также в России: в Татарстане, Башкортостане.