Новруз в Казани отметят 25 марта на новой площадке

Празднование пройдет в Ханском дворе на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».

Для гостей праздника национально-культурные автономии, входящие в состав Ассамблеи народов Татарстана, представят обширную концертную программу, покажут все разнообразие национальных традиций и культур. Здесь же можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Новруз.

Ханский двор откроется для посетителей в 10.00. В 11.00 будет дан старт театрализованной хореографической композиции «Пробуждение земли», а в 11.25 участников Новруза поприветствуют официальные гости мероприятия. Праздник организован Ассамблеей и Домом дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и Исполкома Казани, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Новруз — один из древнейших праздников в истории человечества, который отмечается на Кавказе, в Центральной и Западной Азии и Поволжье. Отмечают Новруз в день весеннего равноденствия. Во многих странах и отдельных республиках мира в честь события устраивают длинные выходные. В настоящее время Новруз широко празднуется как начало Нового года в Иране и Афганистане, как государственный праздник — в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Македонии, Турции, а также в России: в Татарстане, Башкортостане.