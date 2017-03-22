В Самарской области пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

Жители Самары и Самарской области смогут получить бесплатную юридическую помощь:

— в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов, запись по телефону: (846) 310−22- 06;.

— в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 часов;.

— в Государственном юридическом бюро по адресу: г. Самара, ул. 22- Партсъезда, 31, 2 этаж; с 9.00 до 17.00 часов;.

— в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228, с 9.00 до 18.00 часов, запись по телефонам: (846) 242−26- 31, 242−34−69;.

— в Юридической компании «Статус права» по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10.00 до 19.00 часов, запись по телефону: 8 (927) 210-30-11 ;.

а также в юридических клиниках вузов:

— Самарского университета по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110., с 14.00 до 16.00 часов;.

— Самарского государственного экономического университета по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141, с 10.00 до 12.00 часов;.

— Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 09.00 до 12.00 часов;.

— Самарского филиала Московского городского педагогического университета по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, 76, с 10.00 до 13.00 часов.

Совместно с работниками прокуратуры районов будет проведен прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи местными отделениями Ассоциации юристов России:

Местное отделение г. о. Тольятти.

Приморский бульвар, 8, ком. 106;.

ул. Юбилейная, 31 з, к. 303,

ул. Фрунзе, 16 б (ЦОиП);.

ул. Жилина, 23, к. 10;.

ул. Механизаторов, 14 а, каб. 13 9.00−12.00.

г. Тольятти, ул. Ушакова, 57, каб. 101 14.30−17.30.

Местное отделение г. о. Жигулевск.

г. Жигулевск, ул. Мира, 10 10.00−12.00.

Местное отделение г. о. Отрадный.

г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 24, эт. 2 16.00−18.00.

Местное отделение г. о. Октябрьск.

г. Октябрьск, ул. Аносова, д. 7 11.00−14.00.

Местное отделение г. о. Кинель.

г. Кинель, ул. Мира, 42А 13.00−15.00.

Местное отедление г. о. Чапаевск.

г. Чапаевск, ул. Комсомольская, 17, каб. 14 9.00−13.00.

Местное отделение м.р. Красноярский.

с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 105 9.00−12.00.

Местное отделение м.р. Пестравский.

с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 40, 2 этаж 8.00−11.00.

Местное отделение м.р. Кинельский.

г. Кинель, ул. Ленина, д. 36, каб. 304 09.00−12.00.

Местное отделение м.р. Елховский.

с. Елховка, ул. Советская, 2 8.00−16.00.

Местное отделение м.р. Клявлинский.

ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60, актовый зал 10.00−12.00.

Местное отделение м.р. Сызранский.

с. Жемковка, пер. Центральный, д. 3 14.00−17.00.

Местное отделение м.р. Камышлинский.

с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37А 08.00−12.00.

Местное отделение м.р. Алексеевский.

с. Алексеевка, ул. Советская, 7, кааб. № 7, № 22, № 30 10.00−12.00.

с. Алексеевка, ул. Советская, 58 (МУП «ЖСК».

Нотариусы города Самары и Самарской области будут вести бесплатный приём по разъяснению норм действующего законодательства в соответствии с установленным режимом работы нотариальных контор.

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи состоится в филиалах Государственного юридическом бюро с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

г. Тольятти, Новый проезд, 2, каб. 104;.

г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3;.

г. Отрадный, ул. Комсомольская, 3;.

г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1; г. Сызрань, ул. Плеханова, 4;.