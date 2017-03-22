В Самарской области пройдет Единый день бесплатной юридической помощи
24 марта 2017 года Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день бесплатной юридической помощи.
24 марта 2017 года Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день бесплатной юридической помощи.
Жители Самары и Самарской области смогут получить бесплатную юридическую помощь:
— в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов, запись по телефону: (846) 310−22- 06;.
— в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 часов;.
— в Государственном юридическом бюро по адресу: г. Самара, ул. 22- Партсъезда, 31, 2 этаж; с 9.00 до 17.00 часов;.
— в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 228, с 9.00 до 18.00 часов, запись по телефонам: (846) 242−26- 31, 242−34−69;.
— в Юридической компании «Статус права» по адресу: г. Самара, Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10.00 до 19.00 часов, запись по телефону:
а также в юридических клиниках вузов:
— Самарского университета по адресу: г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110., с 14.00 до 16.00 часов;.
— Самарского государственного экономического университета по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 141, с 10.00 до 12.00 часов;.
— Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 09.00 до 12.00 часов;.
— Самарского филиала Московского городского педагогического университета по адресу: г. Самара, ул.
Совместно с работниками прокуратуры районов будет проведен прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи местными отделениями Ассоциации юристов России:
Местное отделение г. о. Тольятти.
Приморский бульвар, 8, ком. 106;.
ул. Юбилейная, 31 з, к. 303,
ул. Фрунзе, 16 б (ЦОиП);.
ул. Жилина, 23, к. 10;.
ул. Механизаторов, 14 а, каб. 13 9.00−12.00.
г. Тольятти, ул. Ушакова, 57, каб. 101 14.30−17.30.
Местное отделение г. о. Жигулевск.
г. Жигулевск, ул. Мира, 10 10.00−12.00.
Местное отделение г. о. Отрадный.
г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 24, эт. 2 16.00−18.00.
Местное отделение г. о. Октябрьск.
г. Октябрьск, ул. Аносова, д. 7 11.00−14.00.
Местное отделение г. о. Кинель.
г. Кинель, ул. Мира, 42А 13.00−15.00.
Местное отедление г. о. Чапаевск.
г. Чапаевск, ул. Комсомольская, 17, каб. 14 9.00−13.00.
Местное отделение м.р. Красноярский.
с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 105 9.00−12.00.
Местное отделение м.р. Пестравский.
с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 40, 2 этаж 8.00−11.00.
Местное отделение м.р. Кинельский.
г. Кинель, ул. Ленина, д. 36, каб. 304 09.00−12.00.
Местное отделение м.р. Елховский.
с. Елховка, ул. Советская, 2 8.00−16.00.
Местное отделение м.р. Клявлинский.
ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60, актовый зал 10.00−12.00.
Местное отделение м.р. Сызранский.
с. Жемковка, пер. Центральный, д. 3 14.00−17.00.
Местное отделение м.р. Камышлинский.
с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37А 08.00−12.00.
Местное отделение м.р. Алексеевский.
с. Алексеевка, ул. Советская, 7, кааб. № 7, № 22, № 30 10.00−12.00.
с. Алексеевка, ул. Советская, 58 (МУП «ЖСК».
Нотариусы города Самары и Самарской области будут вести бесплатный приём по разъяснению норм действующего законодательства в соответствии с установленным режимом работы нотариальных контор.
Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи состоится в филиалах Государственного юридическом бюро с 09.00 до 16.00 часов по адресам:
г. Тольятти, Новый проезд, 2, каб. 104;.
г. Жигулевск, ул. Пушкина, 3;.
г. Отрадный, ул. Комсомольская, 3;.
г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, 1; г. Сызрань, ул. Плеханова, 4;.
с. Богатое, ул. Строителей, 69, сообщает