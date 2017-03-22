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14:24 (мск), источник: БЕЛТА

Весна в этом году будет теплее обычного — Рябов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весна в этом году будет теплее обычного. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Весна в этом году пришла в Беларусь на месяц раньше. В марте температура в среднем была на 6−8 градусов выше климатической нормы и соответствовала апрельской. Третья декада марта тоже будет теплой: ожидается, что средняя температура составит на 3−4 градуса выше климатической нормы. Весна в этом году в целом будет теплее обычного. В апреле температура ожидается в среднем на 0,5 градуса выше климатической нормы и будет похожа на мартовскую. В мае температура воздуха прогнозируется на 1−1,5 градуса выше климатической нормы», — сказал Дмитрий Рябов.

На этой неделе ожидаются кратковременные осадки и довольно теплая погода, благоприятная для озимых культур. В четверг будет преимущественно без осадков, только по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные часы, особенно по северу, будет еще немного подмораживать — от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем температура составит 7−13 градусов тепла.

В пятницу погода снова ухудшится. С юга Польши через территорию Беларуси будет подниматься атмосферный фронт, поэтому небо затянет облаками. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит от минус 2 по северу до плюс 6 градусов по югу. Днем — 5−12 градусов тепла.

В выходные будет преимущественно без осадков, только в северных и северо-восточных регионах возможны кратковременные дожди. В субботу при прояснениях немного подморозит — до минус 6 градусов. Днем температура составит 5−10 градусов тепла. В воскресенье ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — 4−10 градусов тепла.

В начале следующей недели, 27 и 28 марта, будет преимущественно без осадков, только по северу и северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Сохранится теплая погода, и температура днем составит от плюс 5 по северу до плюс 12 по югу. К середине следующей недели по югу ожидается до плюс 15 градусов.

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