В Башкирии в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение
Сотрудники ГУ МЧС по РБ в очередной раз сообщили жителям башкирской столицы о надвигающемся штормовом ветре. Прогноз опубликован на официальном сайте ведомства.
Сотрудники ГУ МЧС по РБ в очередной раз сообщили жителям башкирской столицы о надвигающемся штормовом ветре. Прогноз опубликован на официальном сайте ведомства.
Завтра, 23 марта, ожидается переменная облачность, ветер южный,
Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и по возможности советуют ограничить выход из зданий и избегать падения шифера, кровельных материалов
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