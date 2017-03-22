В Башкирии в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение

Завтра, 23 марта, ожидается переменная облачность, ветер южный, юго-восточный, порывы до 15−17 м/с. Температура воздуха днем составит до +3,+8°С, ночью местами до -20°С.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и по возможности советуют ограничить выход из зданий и избегать падения шифера, кровельных материалов и т. д.