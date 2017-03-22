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14:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в третий раз за неделю объявили штормовое предупреждение

Сотрудники ГУ МЧС по РБ в очередной раз сообщили жителям башкирской столицы о надвигающемся штормовом ветре. Прогноз опубликован на официальном сайте ведомства.

Завтра, 23 марта, ожидается переменная облачность, ветер южный, юго-восточный, порывы до 15−17 м/с. Температура воздуха днем составит до +3,+8°С, ночью местами до -20°С.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и по возможности советуют ограничить выход из зданий и избегать падения шифера, кровельных материалов и т. д.

Телефон главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8 (347) 233−99−99.

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