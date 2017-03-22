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14:26 (мск), источник: РИА Крым

Крым лидирует среди российских турнаправлений на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Крым занимает лидирующие позиции среди российских туристических направлений на майские праздники.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК со ссылкой на информацию Федерального агентства по туризму, агрегаторов туристических предложений и ведущих туроператоров России.

Так, по информации ряда компаний, среди лидеров — Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и другие курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Также востребованы у отдыхающих на майские праздники Москва и Подмосковье, Карелия, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская и Калининградская области.

При этом, по данным одного из сервисов, объем забронированных авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны в оба конца составляет 5598 рублей, что на 35% ниже, чем в 2016 году. В частности, перелет из Москвы в Симферополь, в среднем туристу обойдется в 4215 руб, в Сочи — 4400 руб, в Санкт-Петербург — 3857 руб.

Как отметил глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий, старт высокому курортному сезону в Крыму дают майские праздники. «Это своего рода точка отсчета, на основании которой мы можем говорить об успешности сезона. Сегодня в городах и районах идет разработка программ торжественного открытия туристического сезона, которое выпадает на начало мая, гости полуострова смогут стать участниками мероприятий в регионах и окунуться в атмосферу празднования. Крым всегда рад любому туристу и готов предложить множество разнообразных программ, туров и экскурсий», — цитирует Стрельбицкого пресс-служба.

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