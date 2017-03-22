Крым лидирует среди российских турнаправлений на майские праздники

Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК со ссылкой на информацию Федерального агентства по туризму, агрегаторов туристических предложений и ведущих туроператоров России.

Так, по информации ряда компаний, среди лидеров — Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и другие курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Также востребованы у отдыхающих на майские праздники Москва и Подмосковье, Карелия, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская и Калининградская области.

При этом, по данным одного из сервисов, объем забронированных авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны в оба конца составляет 5598 рублей, что на 35% ниже, чем в 2016 году. В частности, перелет из Москвы в Симферополь, в среднем туристу обойдется в 4215 руб, в Сочи — 4400 руб, в Санкт-Петербург — 3857 руб.