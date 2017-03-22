Крым лидирует среди российских турнаправлений на майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Крым занимает лидирующие позиции среди российских туристических направлений на майские праздники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Крым занимает лидирующие позиции среди российских туристических направлений на майские праздники.
Об этом сообщает
Так, по информации ряда компаний, среди лидеров — Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и другие курорты Краснодарского края (29,61%),
При этом, по данным одного из сервисов, объем забронированных авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны в оба конца составляет 5598 рублей, что на 35% ниже, чем в 2016 году. В частности, перелет из Москвы в Симферополь, в среднем туристу обойдется в 4215 руб, в Сочи — 4400 руб, в
Как отметил глава Минкурортов Крыма Сергей Стрельбицкий, старт высокому курортному сезону в Крыму дают майские праздники. «Это своего рода точка отсчета, на основании которой мы можем говорить об успешности сезона. Сегодня в городах и районах идет разработка программ торжественного открытия туристического сезона, которое выпадает на начало мая, гости полуострова смогут стать участниками мероприятий в регионах и окунуться в атмосферу празднования. Крым всегда рад любому туристу и готов предложить множество разнообразных программ, туров и экскурсий», — цитирует Стрельбицкого