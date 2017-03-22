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14:27 (мск), источник: РИА Крым

Аксенову предложили создать музей моста в Крым на территории крепости «Керчь»

КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина предложила главе Крыма Сергею Аксенову открыть на территории крепости «Керчь» музей моста в Крым. Свое предложение она высказала главе Республики Крым во время экскурсии по открывшейся в Картинной галерее музея-заповедника выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность».

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Валерьевич, перед лицом всей федеральной прессы мы к вам обращаемся за поддержкой и, конечно же, к нашим мостовикам, чтобы было принято решение о создании музея моста именно в крепости “Керчь”, которая соседствует с нашим мостом, которая является сейчас стратегическим и уникальным объектом, потому что она действительно дело рук великого Тотлебена (российского военного инженера Эдуарда Тотлебена — ред.)», — отметила она.

Перед этим проводившая экскурсию заместитель музея-заповедника Наталья Быковская, обращаясь к Умрихиной, выразила надежду, что с помощью коллег они смогут создать «такой музей, в который люди будут заходить и просто восторгаться поистине героическим трудом (строителей моста в Крым — ред.)».

После экскурсии Аксенов сообщил журналистам, что договорился с директором Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника об объединении усилий в направлении создания выставочного комплекса.

«Место (музея — ред.) должно быть только в Керчи, у меня на этот счет никакого сомнения нет. То, что соберем экспонаты, — это понятно. Теперь источники финансирования надо найти, посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы этот музей подготовить к открытию. Деньги относительно небольшие необходимы», — отметил он.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи торжественно открыли выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность». Экспозицию составили материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (108 предметов), Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром «Крымский мост». Планируется, что выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» продлится до завершения строительства моста.

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