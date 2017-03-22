Аксенову предложили создать музей моста в Крым на территории крепости «Керчь»
КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Директор
КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Директор
«Сергей Валерьевич, перед лицом всей федеральной прессы мы к вам обращаемся за поддержкой и, конечно же, к нашим мостовикам, чтобы было принято решение о создании музея моста именно в крепости “Керчь”, которая соседствует с нашим мостом, которая является сейчас стратегическим и уникальным объектом, потому что она действительно дело рук великого Тотлебена (российского военного инженера Эдуарда Тотлебена — ред.)», — отметила она.
Перед этим проводившая экскурсию заместитель
После экскурсии Аксенов сообщил журналистам, что договорился с директором
«Место (музея — ред.) должно быть только в Керчи, у меня на этот счет никакого сомнения нет. То, что соберем экспонаты, — это понятно. Теперь источники финансирования надо найти, посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы этот музей подготовить к открытию. Деньги относительно небольшие необходимы», — отметил он.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в картинной галерее