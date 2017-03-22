Повысилась стоимость путевок в детские лагеря Калининградской области

Мэрия Калининграда озвучила дату начала продажи путевок в детские лагеря и загородные центры. Как и в 2016 году, купить их можно будет через Интернет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что за три летних месяца в детских центрах и лагерях отдохнут около 52 тысяч детей и подростков. Это 98,5 процента от общего количества школьников.

«Старт продаж путевок в загородные центры запланирован на начало апреля. Те, у кого нет доступа к интернету, могут обратиться в учреждения дополнительного образования, где будут работать консультанты, и организованы места доступа в сеть», — сообщили в мэрии.

Сколько стоят путевки?

В этом году стоимость на путевки в загородные центры (им. В. Терешковой, им. А. Гайдара, «Юность» и «Огонек» — расположенные в Светлогорске, «Чайка», «Олимп» в Багратионовском районе и «Бригантина» в Светловском округе) повысилась. Так, за одну смену (21 день) придется заплатить от 14 112 рублей до 22 600 рублей. В стоимость включены: проживание, питание, страхование, организация досуга, оплата труда работников и другие статьи расходов.