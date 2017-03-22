Павлодарцы с размахом празднуют Наурыз
В Павлодаре народные гуляния в честь Наурыза собрали несколько тысяч человек.
В Павлодаре народные гуляния в честь Наурыза собрали несколько тысяч человек.
Праздник начался с театрализованного представления на Центральной площади города, главным героем которого стал
После на главной городской сцене для павлодарцев выступили группы «Улытау», «Асыл», Гульнур Оразымбетова, Ардак Аликешев и многие другие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Кроме того, в центре города установили юрты, в которых можно было познакомиться с бытом и культурой кочевого народа. В них же народные умельцы, работающие с деревом, металлом и кожей, представили свои работы.
На спортивной площадке играли в национальные игры: выбивали на меткость асыки, проходили по бревну с живым бараном на плечах и с закрытыми глазами сбивали малахай с помощью кнута. Всем гостям предлагали праздничное угощение —
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