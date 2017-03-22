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14:25 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области на онкологическом учете состоят 157 детей

У 40 детей в 2016 году рак был выявлен впервые.

По состоянию на 1 января 2017 года 157 детей Калининградской области состоят на онкологическом учете. Об этом в среду пишет информационное агентство «Балтик Плюс» со ссылкой на заявление главврача онкоцентра, главного внештатного онколога Александра Кравченко.

У 40 детей в 2016 году рак был выявлен впервые, восемь умерли.

Напомним, на учете онкологических больных в Калининградской области на начало 2017 года состоит 23 тыс 691 человек. Это на 396 человек больше, чем в прошлом году на тот же период.

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