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17:37 (мск), источник: Городской репортер

Пенсионный фонд предупредил о лжесотрудниках в Ростовской области

Отделение ПФР по Ростовской области обратилось к жителям и попросило проявлять бдительность: в регионе участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда.

«В их арсенале не только дистанционные методы работы: звонки на мобильный телефон, рассылка ложной информации с помощью смс-сообщений, но и поквартирный обход. Под разными предлогами злоумышленники пытаются получить персональные данные: номер паспорта и СНИЛС, номер банковской карты», — рассказали в отделении.

Как говорится в обращении, в группе риска — в основном пожилые люди, но и более молодым гражданам не стоит терять бдительность.

«Если человек все-таки предоставил какие-то личные данные, то чаще всего без его ведома заполняется договор о переводе средств пенсионных накоплений. Зачастую после визита таких агентов граждане даже не знают, какие документы подписали и куда были переведены их пенсионные накопления. Переводить накопления без ведома гражданина никто не имеет право», — отмечается в обращении. ПФР напоминает, что его сотрудники не проводят консультации на дому без предварительной договоренности.

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