Пенсионный фонд предупредил о лжесотрудниках в Ростовской области

«В их арсенале не только дистанционные методы работы: звонки на мобильный телефон, рассылка ложной информации с помощью смс-сообщений, но и поквартирный обход. Под разными предлогами злоумышленники пытаются получить персональные данные: номер паспорта и СНИЛС, номер банковской карты», — рассказали в отделении.

Как говорится в обращении, в группе риска — в основном пожилые люди, но и более молодым гражданам не стоит терять бдительность.