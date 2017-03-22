Участок улицы Чернышевского в Воронеже перекроют 23 марта

Городские власти закроют движение по улице Чернышевского на участке в районе пересечения улиц Бехтерева и Таранченко в четверг, 23 марта. Ограничение будут действовать с 9:30 до 15:00, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным горадминистрации, перекрытие движения по одной полосе связано с заменой железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ. Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.