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14:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Участок улицы Чернышевского в Воронеже перекроют 23 марта

Ограничения будут действовать с 9:30 до 15:00.

Источник: РИА "Воронеж"

Городские власти закроют движение по улице Чернышевского на участке в районе пересечения улиц Бехтерева и Таранченко в четверг, 23 марта. Ограничение будут действовать с 9:30 до 15:00, сообщила пресс-служба мэрии.

По данным горадминистрации, перекрытие движения по одной полосе связано с заменой железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ. Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

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