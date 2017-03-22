Уральцы заполонят Турцию в майские праздники

Майские праздники в этом году принесут туристическому рынку Урала заметное оживление. Ожидается, что количество туристов превысит прошлогодний уровень как минимум на 20−30%, сообщил «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, лидером станет Турция, которой не было прошлой весной. Ожидается, что в майские недели из Екатеринбурга туда будет вылетать по 10 000 человек — столько кресел выкупили туроператоры. «Однако переварит ли рынок этот объем — вопрос открытый. Это прилично даже для докризисных времен», — отметил Мальцев, добавив, что раннее бронирование по этому направлению идет довольно активно.

Также уральцы собираются на Кипр, греческие Крит и Родос. Еще одним популярным местом отдыха станет Тель-Авив — билетов туда уже не найти. Модным направлением, по словам Мальцева, в этом сезоне станет Хорватия. Что касается России, то уральцы предпочитают Москву и Санкт-Петербург.

«Средний чек едва ли изменится. Скорее всего, как и в прошлом году, он составит менее 40 тысяч рублей за неделю на человека при двухместном размещении», — добавил эксперт, сославшись на продолжение кризиса.