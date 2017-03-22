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14:59 (мск), источник: VN.ru

300 спецназовцев ГРУ вернулись в Новосибирск из Сирии

Бойцы провели вдали от дома долгих три с половиной месяца и вернулись в родной Новосибирск без потерь.

Сегодня, 22 марта, военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения вернулись в Новосибирск из Сирии. В выполнении специальных задач на территории республики от отряда специального назначения было задействовано более 300 бойцов. Домой они вернулись без потерь.

В торжественном построении по случаю возвращения бойцов приняли участие депутат Законодательного собрания Глеб Поповцев и глава Новосибирского района Василий Борматов. За высокие показатели в боевой подготовке, примерную воинскую дисциплину и мужество, проявленное при выполнении специальных задач, военнослужащие получили благодарности депутата и администрации района.

Место дислокации 24-й отдельной бригады спецназа ГРУ — Новосибирск. Соединение передислоцировалось в столицу Сибири в 2012 году из Иркутска, до этого было расформированным. В настоящий момент личный состав полностью переведен на контрактную основу комплектования.

Добавим, что в январе в Новосибирск вернулись военные медики, которые несколько месяцев несли службу в Сирии. Новосибирские медики оказали помощь более пяти тысячам жителей, из которых 415 прошли лечение в стационаре. Более 100 человек были прооперированы. Специалисты медицинского отряда работали в составе гуманитарных колонн и оказывали медицинскую помощь нуждающимся в ходе гуманитарных акций.

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