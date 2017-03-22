Стало известно, кто представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017».

Новой претенденткой на звание самой красивой девушки страны стала воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай — Bashkirian Beauty» Альбина Ахтямова. Отметим, что в этом году на конкурс было представлено более 60 000 заявок.

В студии Линары Тагировой Альбина занимается более трех лет. Участие в подобных мероприятиях для Альбины не впервой. Девушка работала моделью на Международном конкурсе Высокой Моды в Москве в 2015 году, была финалисткой Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-2016», работала в оргкомитете Международного конкурса стран ШОС и БРИКС «Queen of the students» / «Королева Весна».

Альбина также участвует в благотворительных проектах и является координатором фонда «Старость в радость».

— Сегодня утром мы проводили Альбину в Москву, а 15 апреля полетим на финал конкурса «Мисс Россия-2017». Надеемся, что Альбина достойно представит нашу республику, пожелаем ей удачи! — говорит Линара Тагирова.

Параметры Альбины Ахтямовой: Рост 175, 80−57−90.

Напомним, что в прошлом году Башкортостан представляла также модель студии «Хылыукай — Bashkirian Beauty». Гульнур Зиннатова. Гульнур вошла в топ-20 красавиц России.