Стало известно, кто представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017»
Стало известно, кто представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017».
Стало известно, кто представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017».
Новой претенденткой на звание самой красивой девушки страны стала воспитанница студии Линары Тагировой «Хылыукай — Bashkirian Beauty» Альбина Ахтямова. Отметим, что в этом году на конкурс было представлено более 60 000 заявок.
22-летняя девушка — студентка магистратуры УГАТУ, будущий программист — экономист. Родом из Гафурийского района.
В студии Линары Тагировой Альбина занимается более трех лет. Участие в подобных мероприятиях для Альбины не впервой. Девушка работала моделью на Международном конкурсе Высокой Моды в Москве в 2015 году, была финалисткой Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-2016», работала в оргкомитете Международного конкурса стран ШОС и БРИКС «Queen of the students» / «Королева Весна».
Альбина также участвует в благотворительных проектах и является координатором фонда «Старость в радость».
— Сегодня утром мы проводили Альбину в Москву, а 15 апреля полетим на финал конкурса «Мисс Россия-2017». Надеемся, что Альбина достойно представит нашу республику, пожелаем ей удачи! — говорит Линара Тагирова.
Параметры Альбины Ахтямовой: Рост 175, 80−57−90.
Напомним, что в прошлом году Башкортостан представляла также модель студии «Хылыукай — Bashkirian Beauty». Гульнур Зиннатова. Гульнур вошла в топ-20 красавиц России.