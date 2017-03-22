Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
«Демонстрация низменности»: Ляшко о действиях США
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет первая санитарная пятница

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе санитарный месячник по очистке города стартовал на этой неделе.

24 марта пройдет первая в этом году санитарная пятница. «Главным ее участником станут коммунальные службы города. Призываем также к участию предприятия и организации. Будут приводиться в порядок фасады зданий и заборы», — сообщили в администрации Уфы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО
Кремль опроверг организацию Фийоном платных встреч с Путиным
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь