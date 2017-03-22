В Уфе пройдет первая санитарная пятница
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе санитарный месячник по очистке города стартовал на этой неделе.
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе санитарный месячник по очистке города стартовал на этой неделе.
24 марта пройдет первая в этом году санитарная пятница. «Главным ее участником станут коммунальные службы города. Призываем также к участию предприятия и организации. Будут приводиться в порядок фасады зданий и заборы», — сообщили в администрации Уфы.