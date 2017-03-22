Житель Татарстана выиграл почти 7 млн рублей по купленному на почте лотерейному билету

Кроме того, обладателями крупных выигрышей — от 500 тыс. рублей также стали еще семь жителей Татарстана.

— По данным статистики государственных лотерей, количество проданных лотерейных билетов в почтовых отделениях в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 46%. Из лотерейных билетов, приобретенных в отделениях почты в 2016 году, выигрышными оказались 8 млн 428 тысяч 215 штук, а сумма выигрыша по ним составила более 1,403 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе федерального почтового оператора.

Отмечается, что больше всего счастливых билетов оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, все лотереи, которые проводятся на территории России, являются государственными. Собранные деньги идут на развитие спорта.