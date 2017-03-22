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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне рассказали о провальных попытках устроиться на работу

Российские пользователи Facebook устроили флешмоб, в рамках которого поделились историями о неудачных попытках устроиться на работу.

Акцию в сети запустил сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев, который первым рассказал о своих фиаско и призвал юзеров поделиться собственным опытом в постах с хештегом #Меняневзяли.

В ответ пользователи социальной сети принялись жаловаться на работодателей, которые по тем или иным причинам отказались взять их на работу. «Познер, Владимир Владимирович не взял меня на Первый канал. Андрей Резников не взял на Radio Record, потому что Михаил Костров так и не выслал тестовое задание», — рассказал один из них.

Многие принялись благодарить Кудрявцева за возможность познакомиться с интересными историями и назвали флешмоб самым спасительным из того, что когда-либо было на Facebook. «Реальная жизнь на парадной витрине, божечки мои, счастье-то какое. А то почитаешь Facebook, все красивые, успешные, идут по жизни легко, и прям не понимаешь, как тебя, такую бездарность, еще земля вообще носит», — похвалила акцию Светлана Пермякова.

Некоторые начали критиковать #Меняневзяли, отмечая, что Кудрявцев открыл «филиал ада нытиков».

«Артем Кудрявцев, зачем ты так? Ну, вся же лента теперь замусорена невзятыми и недатыми», — поддержал его другой.

В конце февраля пользователи запустили необычный флешмоб, в рамках которого начали поджигать российский сыр и проверять качество молочных продуктов. Фотографии, посты и ролики с результатами экспериментов были опубликованы в социальных сетях и на YouTube.

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