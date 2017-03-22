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15:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов «нефть»

Горожане связывают это с раскопками.

Утром 22 марта 2017 года у екатеринбуржцев, проживающих в доме № 24 по улице 40-летия Октября, побежала из кранов вода черного цвета.

«Нефть из крана!!! Граждане, мы богаты», — написали они в соцсетях.

С аналогичной проблемой столкнулись жильцы дома № 7а по улице Социалистической.

Горожане рассказали «Уралинформбюро», что никаких отключений воды накануне не было. Правда, поблизости ведутся какие-то раскопочные работы.

Оперативно получить комментарий в УК «Орджоникидзевская УЖК» не удалось.

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