У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов «нефть»
Горожане связывают это с раскопками.
Горожане связывают это с раскопками.
Утром 22 марта 2017 года у екатеринбуржцев, проживающих в доме № 24 по улице 40-летия Октября, побежала из кранов вода черного цвета.
«Нефть из крана!!! Граждане, мы богаты», — написали они в соцсетях.
С аналогичной проблемой столкнулись жильцы дома № 7а по улице Социалистической.
Горожане рассказали «Уралинформбюро», что никаких отключений воды накануне не было. Правда, поблизости ведутся
Оперативно получить комментарий в УК «Орджоникидзевская УЖК» не удалось.