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15:15 (мск), источник: РИА Крым

В крымских школах и детских садах не хватает более 100 медработников

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). В Минобразе Крыма заявили о нехватке более 100 медицинских работников в школах и детских садах Республики.

Как уточнила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба, на сегодняшний день, по данным муниципальных образований, действует порядка 50 вакансий медицинских работников в детских садах и 63 — в школах. Она уточнила, что речь идет о сотрудниках медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, которые перешли в безвозмездное пользование министерству здравоохранения Республики.

«Сейчас идет поэтапная передача в безвозмездное пользование (медицинских кабинетов — ред.) Минздраву и заключаются договора на обслуживание врачами из поликлиник. Остальная часть образовательных организаций не оставлена без медицинского обслуживания, в 2017 году мы оставили в этих учреждениях медработников в штате и финансируем за счет субсидий, которые выделяет министерство образования Республики муниципальным образованиям. Там, где в штате находится медработник, кабинеты практически все укомплектованы, но есть какое-то количество вакансий: четыре, например, по школам, чуть больше в детских садах. Там, где передали Минздраву, вакансий больше. По данным, которые предоставили муниципальные образования, вакансий медработников, которые в сфере министерства здравоохранения, порядка 50 в детских садах и в школах 63», — рассказала Журба.

По ее данным, в 2016 году за счет средств из республиканского бюджета медицинскими кабинетами оснастили 40% учебных заведений. На эти цели было выделено порядка 116 млн рублей.

«Приобретено 182 кабинета в школы, 155 кабинетов в детские сады, во все интернатные учреждения — у нас их 16, во все учреждения среднего профобразования — их 28», — рассказала она.

В настоящее время муниципальные образования продолжают оборудовать медицинские кабинеты в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, которые существуют в российском законодательстве. Однако в этом году, по словам Журбы, на эти цели деньги в бюджете не заложили.

«Есть программа развития образования на 2016−2018 годы, где мы изначально закладывали это мероприятие — приобретение медоборудования. В этом году мероприятие есть, а денег не заложено. Мы надеемся, что глава Республики, который уделяет огромное внимание образованию, нам в этом плане поможет, он помогает всегда — любая копеечка, которая образуется в бюджете, выделяется на сферу образования. Год исполнения бюджета только начался, может, какие-то средства будут. Мы их будем предусматривать на приобретение медицинского оборудования», — предположила Журба.

Она подчеркнула, что в ведомстве уже просчитали необходимую для дооснащения медицинских кабинетов сумму, и во время формирования бюджета на 2018 год предложат ее министерству финансов РК.

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