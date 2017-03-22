В нижегородских школах нарушаются нормы питания по сокам, овощам и рыбе

В Нижегородской области по итогам 2916 года на общеобразовательные и дошкольные организации наложено штрафов на сумму более 5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным управления, за год в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводит проверочные мероприятия за условиями воспитания и обучения детей и подростков в образовательных организациях проведено 514 проверок общеобразовательных организаций.

Наиболее часто встречающимся нарушениями являются несвоевременное проведение декоративных ремонтных работ, многочисленные нарушения в части работы искусственного освещения, несвоевременное прохождение сотрудниками периодических медосмотров, гигиенической аттестации, несоответствие требованиям санитарных правил расписания уроков, несоблюдение нормы площади на одного обучающегося и многие другие.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в ходе надзорных мероприятий за общеобразовательными организациями за 2016 год специалистами Управления и территориальных отделов составлено 536 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 2 млн. рублей.

За невыполнение предписания 32 дела передано в мировые суды, направлено в районные суды 14 исков о принуждении к исполнению ранее выданных предписаний.

В отношении дошкольных образовательных организаций было проведено 756 надзорных мероприятий. Наиболее типичными нарушениями требований санитарного законодательства являются, в частности, несоблюдение норм площади на одного воспитанника в помещениях групповых, нарушение отделки помещений, несоответствие параметров микроклимата, уровеня искусственной освещенности гигиеническим нормативам и. т.д.

Специалистами Роспотребнадзора составлено 980 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 3 млн. рублей.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий уделялось отдельное внимание организации безопасного и полноценного питания. Количество неудовлетворительных проб готовых блюд по микробиологическим показателям снизилось по сравнению с 2015 годом и составило 0,8%, по санитарно-химическим показателям осталось на уровне прошлого года и составило 1,2%.

Нормы питания в образовательных организациях в основном выполняются. Отмечается недовыполнение норм питания по сокам, свежим овощам и фруктам и рыбе.

За выявленные нарушения санитарного законодательства условий воспитания, обучения, организации питания детей и подростков в образовательных организациях Нижегородской области составлено более 900 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 3,3 млн рублей.