В Уфе стопроцентная льгота по оплате детского сада сохранится для трех категорий воспитанников

По словам начальника Управления образования города Елены Хаффазовой, порядок предоставления льгот по оплате детского сада не изменится для детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией. Также полностью от родительской платы освобождаются законные представители детей, которые остались без попечения родителей, то есть дети-сироты.

На 50-процентную льготу по оплате могут рассчитывать родители, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума и те семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году постановлением администрации города отменена льготная категория «многодетные семьи», она была уточнена словом — малоимущие многодетные семьи.

«Это было приведено в соответствие с нормативными требованиями, с законодательством», — подчеркнула Елена Хаффазова.