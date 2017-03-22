23 марта в Казани стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

Досрочный период начнется с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Основной же этап пройдет с 29 мая по 1 июля.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период — с 5 по 16 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам, сообщается на сайте департамента надзора и контроля в сфере образования.