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18:00 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

23 марта в Казани стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). 23 марта в Казани стартует досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Он продлится до 14 апреля.

Досрочный период начнется с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Основной же этап пройдет с 29 мая по 1 июля.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период — с 5 по 16 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам, сообщается на сайте департамента надзора и контроля в сфере образования.

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