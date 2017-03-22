В апреле на центральных улицах курорта установят новые светящиеся фигуры

Сейчас на улицах курорта установлены 16 тысяч опор, естественную красоту города освещают 32 тысячи ламп, не считая архитектурной подсветки зданий.

Сочи буквально опоясан электрическими проводами. Общая протяженность линий почти 500 километров. Предугадать, где случится очередной порыв, сложно. Остатки кабелей сами электрики называют «оборвышами», такие «подарки» специалисты находят почти каждый день. Причем повреждения чаще всего связаны не с авариями, а с умышленным вредительством.

«Потрошат каждый день почти. Если восстановить, то через день-два опять порвут», — пожаловался электромонтер муниципального предприятия «Сочисвет» Юрий Цимбалюк.

Скульптурная композиция «Мацеста» признана объектом культурного наследия региона. Это один из самых узнаваемых символов курорта. Несколько месяцев назад здесь провели масштабные работы: территорию обустроили, установили новые элементы подсветки. С тех пор ремонтники наведываются на место каждую неделю. Потрошители портят провода, отключают автоматы, срывают крышки с электрощитков, ломают даже крепежные элементы.

Добавляют проблем электрикам и автомобилисты. Городские дороги для дрифта или стритрейсинга не предназначены, поэтому лихие заезды на скорость нередко заканчиваются у столбов. Так, например, случилось накануне на Курортном проспекте. Теперь, чтобы восстановить опору и смонтировать фонари, понадобится 92 тысячи рублей. Виновник аварии возмещать ущерб отказался, затраченные на ремонт деньги потом придется взыскивать с него через суд.

План работы электрики корректируют чуть ли не каждую неделю. С начала года в Сочи лихачи снесли четыре столба с освещением. Еще в пяти местах в Хостинском районе вандалы срезали питающие провода. Чтобы восстановить участки, придется потратить почти полмиллиона рублей. Средства на ремонт возьмут из городского бюджета. По сути, это деньги каждого городского предприятия, каждого жителя. Получается, что налогоплательщики оплачивают шалости вандалов.

Замечать и ценить работу электриков горожане начинают только с приходом темноты. Вечером в Сочи распускаются электрические цветы. Правда, не везде, а только в тех местах, где поработали монтеры и куда не добрались пока руки вандалов. Освещенные улицы, дороги, клумбы, малые формы архитектуры — все работает на имидж курорта.

Директор «Сочисвета» Александр Белозеров говорит, что сейчас фонари зажигают в 18:35, работает освещение почти до семи часов утра. Чтобы обеспечить бесперебойную работу крупной системы, город инспектируют четыре машины, по одной в каждом районе. «В ночное время едут с целью объезда и выявления негорящих ламп. А в дневное время происходит ремонт и выявление неполадок, которые в ночное время не обнаружены», — прокомментировал директор муниципального предприятия «Сочисвет». Он также добавил, что в ближайшее время в Сочи появится еще несколько десятков светящихся элементов, а в преддверии Дня Победы город украсят тематическими фигурами.