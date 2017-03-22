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17:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Гидрометцентр пока не рекомендует автомобилистам менять резину, — Ольга Мокеева

Гидрометцентр пока не рекомендует автомобилистам менять резину. Об этом сообщила начальник отдела метпрогнозов гидрометцентра — пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева на пресс-конференции 22 марта 2017 года.

По ее словам, весна окончательно установится в Нижегородской области к середине апреля. До этого момента ожидается захолаживание с ночными заморозками и сохранением температуры от +3 до +8 градусов. Высота снежного покрова в нагорной части Нижнего Новгорода составляет 30 см.

«В связи с большим количеством снега процесс таяния идет не так интенсивно, даже несмотря на то, что в регионе наблюдается устойчивая плюсовая температура», — пояснила Ольга Мокеева.

Она также сообщила, что весна будет соответствовать средним многолетним значениям как по температуре, так и по осадкам.

«Однако май, как всегда, будет непредсказуемым. Синоптики обещают заморозки на почве, поэтому нижегородским садоводам нужно быть внимательными к прогнозам», — подчеркнула начальник отдела метпрогнозов.

Что касается прогноза на ближайшее время, то на проезжей части сохранятся наледи. Кроме того, возможно выпадение мокрого снега (в выходные, 25—26 марта). В связи с этим гидрометцентр пока не рекомендует автомобилистам менять резину.

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