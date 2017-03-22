Гидрометцентр пока не рекомендует автомобилистам менять резину, — Ольга Мокеева

По ее словам, весна окончательно установится в Нижегородской области к середине апреля. До этого момента ожидается захолаживание с ночными заморозками и сохранением температуры от +3 до +8 градусов. Высота снежного покрова в нагорной части Нижнего Новгорода составляет 30 см.

«В связи с большим количеством снега процесс таяния идет не так интенсивно, даже несмотря на то, что в регионе наблюдается устойчивая плюсовая температура», — пояснила Ольга Мокеева.

Она также сообщила, что весна будет соответствовать средним многолетним значениям как по температуре, так и по осадкам.

«Однако май, как всегда, будет непредсказуемым. Синоптики обещают заморозки на почве, поэтому нижегородским садоводам нужно быть внимательными к прогнозам», — подчеркнула начальник отдела метпрогнозов.