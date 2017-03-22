Детский омбудсмен предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет

Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос на самом деле от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты

Омбудсмен также сказала, что полностью оградить детей от интернета нельзя, потому что он выполняет и полезные функции, например, помогает в образовательном процессе.

В январе 2017 года в России начала приобретать популярность игра «Синий кит», по правилам которой детям дают задания «кураторы», а конечной целью считается смерть. На фоне якобы участившихся случаев самоубийств, которые школьники совершают, выполняя эти задания, 10 марта российское правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних до суицида. В УК РФ может быть введена новая статья, в соответствии с которой наказание за указанное деяние будет предполагать лишение свободы на срок до шести лет.