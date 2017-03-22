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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Детский омбудсмен предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила рассмотреть все возможные способы контролировать детей в интернете, в числе которых запрет на регистрацию в социальных сетях до 14 лет. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос на самом деле от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты
Анна Кузнецова
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ

Омбудсмен также сказала, что полностью оградить детей от интернета нельзя, потому что он выполняет и полезные функции, например, помогает в образовательном процессе.

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В январе 2017 года в России начала приобретать популярность игра «Синий кит», по правилам которой детям дают задания «кураторы», а конечной целью считается смерть. На фоне якобы участившихся случаев самоубийств, которые школьники совершают, выполняя эти задания, 10 марта российское правительство поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних до суицида. В УК РФ может быть введена новая статья, в соответствии с которой наказание за указанное деяние будет предполагать лишение свободы на срок до шести лет.

Вопрос безопасности подростков в интернете в стране обострился в прошлом году, а в ноябре 2016-го был задержан администратор групп смерти во «ВКонтакте» Филипп Будейкин (известный в сети под именем Филипп Лис), способствовавший доведению детей до самоубийства. На тот момент следователи Санкт-Петербурга установили 15 потерпевших, состоявших в этих группах и покончивших с собой.

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