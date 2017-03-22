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15:46 (мск), источник: Nur.kz

Американец получил нервный срыв, играя в казахские игры

Посольство США в Казахстане на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором американский учитель пытается познакомиться с казахскими национальными играми, в результате чего, парень получил нервный срыв, передает BNews.kz.

Источник: Nur.kz

Преподаватель английского языка Бен Тэйлор в честь праздника Наурыз решил поиграть в казахские национальный игры. Одев чапан и съев бауырсак, американец думал, что традиционные казахские игры дадутся ему с легкостью, но не тут-то было.

Первой игрой американец попробовал перетянуть канат. Однако, сил преподавателя не хватило для того, чтобы перетянуть казахских джигитов.

Затем Бен открыл для себя казакша курес. Проиграв и в этом единоборстве в неравной схватке с крепкими парнями, учитель решился на асыки. Именно эта игра окончательно вывела молодого американца из себя. Разбросав все асыки, парень окончательно убедился в том, что казахские национальные игры не такая уж и легкая забава.

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