Самый теплый день с начала года зафиксирован в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Среда, 22 марта, стала в Москве самым теплым днем этой весны и года. К 15:00 мск воздух в столице прогрелся до плюс 10,5 градуса, сообщили в Росгидромете.

«Таким образом, пока самым теплым днем 2017 года можно считать 22 марта», — отметил представитель метеослужбы. Прежде это «звание» было у 9 марта, когда аномально теплая погода установила первый в этом году температурный рекорд и столбики термометров поднялись до плюс 10 градусов.

Однако, до рекордов для 22 марта еще далеко. Абсолютный максимум для этих суток составляет плюс 15,4 градуса и принадлежит 2014 году.