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16:38 (мск), источник: ТАСС

Самый теплый день с начала года зафиксирован в Москве

Температура воздуха в столице к 15:00 прогрелась до плюс 10,5 градуса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Среда, 22 марта, стала в Москве самым теплым днем этой весны и года. К 15:00 мск воздух в столице прогрелся до плюс 10,5 градуса, сообщили в Росгидромете.

«Таким образом, пока самым теплым днем 2017 года можно считать 22 марта», — отметил представитель метеослужбы. Прежде это «звание» было у 9 марта, когда аномально теплая погода установила первый в этом году температурный рекорд и столбики термометров поднялись до плюс 10 градусов.

Однако, до рекордов для 22 марта еще далеко. Абсолютный максимум для этих суток составляет плюс 15,4 градуса и принадлежит 2014 году.

В предстоящие дни погода в Москве продолжит свой теплый марафон. Правда, по предварительным прогнозам, в выходные ожидается похолодание. В ночь на субботу подморозит до минус 3 градусов, а в ночь на воскресенье воздух остынет до 6 градусов мороза, дневные температуры не превысят плюс 2−6 градусов. С начала новой недели погода вновь возьмет курс на потепление.

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