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16:02 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске открылся первый в регионе центр консультаций в сфере госзакупок

Его специалисты намерены повысить долю участия в государственных закупках представителей малого и среднего бизнеса.

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Первый в регионе Центр решений в сфере закупок открылся в Новосибирске. Специалисты некоммерческого центра намерены повысить долю участия представителей малого и среднего бизнеса в государственных закупках — в 2016 году по региону она составила 15%, сообщили ТАСС в отделе маркетинга Института закупок.

«В Новосибирске подобных центров для представителей бизнеса нет. Мы ориентируемся на рекомендации президента РФ по увеличению доли представителей малого и среднего бизнеса в госзакупках. В Новосибирской области по итогам 2016 года в тендерах участвовали буквально 15% от представителей сегмента», — сказали в институте.

Там добавили, что центр, открытый институтом совместно с общественной организацией по развитию предпринимательства «Опора России», будет проводить образовательные семинары и индивидуальные консультации для предпринимателей. Также центр будет вести работу в муниципальных районах области.

Институт госзакупок, начиная с 1998 года, ведет научную, образовательную и экспертную работу в области государственных и муниципальных закупок, корпоративных и иных регулируемых государством закупок, а также в сфере борьбы с коррупцией.

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