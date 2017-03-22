В Крыму показали «фантастическую реальность» моста через Керченский пролив
КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости. Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» открылась в картинной галерее
КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости. Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» открылась в картинной галерее
Организатором мероприятия выступили указанное учреждение и инфоцентр «Крымский мост».
Открывая выставку, глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив. «Я знаю, что много очень находок (на месте стройки — ред.), которые имеют историческое значение… На самом деле, наверное, правильное решение такой музей создать. Я поддерживаю коллег из информационного центра “Крымский мост”,
Директор
«Для крымчан, и особенно для керчан, это не просто мостовой переход, это торжество исторической справедливости… Для керчан звук забиваемых свай круглосуточно звучит, как музыка», — подчеркнула она.
Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин поблагодарил музейщиков за организацию выставки.
«Думаю, что все строители, задействованные в Керченском проливе, готовы с радостью сюда прийти. Сегодня около 4 тысяч человек задействованы на стройке из разных уголков нашей необъятной родины. Мы будем стараться, чтобы количество музейных экспонатов также росло, как Крымский мост», — сказал он.
Также Сафин преподнес в дар
Экспозицию составили материалы фондовых коллекций из собрания
Экспозиция размещена в двух залах. Среди экспонатов первого зала — натурные рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные советским архитектором, мостостроителем Борисом Надежиным, и уникальные исторические документы.
Во втором зале выставлены экспонаты, связанные с нынешним возведением моста: макет будущего сооружения, образцы бетона, арматуры, металлоконструкций для пролетного строения, крючок для вязки арматуры, аппарат для автоматической сварки, высокопрочные болты, спецодежда, документы, личные вещи мостостроителей (медали, грамоты, фотографии). Кроме того, здесь представлены фото- и видеоматериалы и археологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали строительству.
На выставке также можно увидеть уникальную археологическую находку — крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Этот артефакт предположительно V века до н.э. был найден во время подводных раскопок в Керченской бухте у мыса
Планируется, что выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» продлится до завершения строительства моста.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.