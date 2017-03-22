Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Названа самая счастливая страна в мире
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В моду вошли широкие брюки (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
США попытались скрыть ввод своей армии на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
16:04 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму показали «фантастическую реальность» моста через Керченский пролив

КЕРЧЬ, 22 мар — РИА Новости. Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» открылась в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.

Источник: РИА "Новости"

Организатором мероприятия выступили указанное учреждение и инфоцентр «Крымский мост».

Открывая выставку, глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив. «Я знаю, что много очень находок (на месте стройки — ред.), которые имеют историческое значение… На самом деле, наверное, правильное решение такой музей создать. Я поддерживаю коллег из информационного центра “Крымский мост”, Восточно-Крымский историко-культурный заповедник-музей… Это история, которая творится руками наших строителей», — сказал он.

Директор музея-заповедника Татьяна Умрихина отметила, что день открытия выставки «останется в истории нашей державы как начало летописи строительства моста».

«Для крымчан, и особенно для керчан, это не просто мостовой переход, это торжество исторической справедливости… Для керчан звук забиваемых свай круглосуточно звучит, как музыка», — подчеркнула она.

Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин поблагодарил музейщиков за организацию выставки.

«Думаю, что все строители, задействованные в Керченском проливе, готовы с радостью сюда прийти. Сегодня около 4 тысяч человек задействованы на стройке из разных уголков нашей необъятной родины. Мы будем стараться, чтобы количество музейных экспонатов также росло, как Крымский мост», — сказал он.

Также Сафин преподнес в дар музею-заповеднику фотографию, на которой запечатлен момент подписания контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

Экспозицию составили материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (108 предметов), Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром «Крымский мост».

Экспозиция размещена в двух залах. Среди экспонатов первого зала — натурные рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные советским архитектором, мостостроителем Борисом Надежиным, и уникальные исторические документы.

Во втором зале выставлены экспонаты, связанные с нынешним возведением моста: макет будущего сооружения, образцы бетона, арматуры, металлоконструкций для пролетного строения, крючок для вязки арматуры, аппарат для автоматической сварки, высокопрочные болты, спецодежда, документы, личные вещи мостостроителей (медали, грамоты, фотографии). Кроме того, здесь представлены фото- и видеоматериалы и археологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали строительству.

На выставке также можно увидеть уникальную археологическую находку — крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Этот артефакт предположительно V века до н.э. был найден во время подводных раскопок в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун.

Планируется, что выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» продлится до завершения строительства моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Киев скрывает десятки тысяч убитых военнослужащих в Донбассе
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Украина попросила США заключить с ней оборонное соглашение
СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Москва попала в сотню самых дорогих городов мира
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь