Главный инспектор МВД России проведет в Воронеже личный прием граждан
Пресс-служба обласного управления МВД сообщает о том, что 25 марта 2017 года с 10.00 часов в Воронеже руководитель комиссии МВД России — главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев проведет личный прием граждан.
Проходить прием будет в здании Главного управления МВД России по Воронежской области по адресу город Воронеж, улица Володарского, дом 39.
Желающие попасть на прием могут предварительно записаться по телефону: 8 (473) 251−12−38.