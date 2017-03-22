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16:39 (мск), источник: 36on.ru

Главный инспектор МВД России проведет в Воронеже личный прием граждан

Пресс-служба обласного управления МВД сообщает о том, что 25 марта 2017 года с 10.00 часов в Воронеже руководитель комиссии МВД России — главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев проведет личный прием граждан.

Проходить прием будет в здании Главного управления МВД России по Воронежской области по адресу город Воронеж, улица Володарского, дом 39.

Желающие попасть на прием могут предварительно записаться по телефону: 8 (473) 251−12−38.

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