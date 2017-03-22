В Воронеже построят порядка десяти школ к 2020 году

В среду, 22 марта, депутаты городской Думы согласовали создание двух детсадов и одной школы в Воронеже. Дошкольные учреждения находятся в Шилово и в микрорайоне «Озерки», каждое рассчитано на 250 мест.

«Это происходит в рамках программы “Развитие дошкольного образования”. Её реализация позволит сократить число нуждающихся в местах в детские сады», — рассказала Марина Бочарова, председатель постоянно комиссии по образованию, культуре и социальной поддержки населения горДумы.

Также народные избранники согласовали строительство школы № 102. Учебное заведение появится в Северном микрорайоне на улице Шишкова № 140б. Предполагается, что таким образом удастся разгрузить школу № 101.

«Её открытие предполагается в январе 2018 года, — отметила Марина Бочарова. — Это первый проект школы в Воронеже, который рассчитан на более тысячи мест (1224 места. — Ред.)».

По словам депутата, до 2020 года в Воронеже планируют построить еще порядка 10 школ.