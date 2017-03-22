Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Со строителя резиденции Путина взыскали неустойку в 112 млн руб.
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Названа самая счастливая страна в мире
Чай спасает от старческого слабоумия
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
16:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже построят порядка десяти школ к 2020 году

Об этом заявила председатель постоянно комиссии по образованию, культуре и социальной поддержки населения горДумы Марина Бочарова.

В среду, 22 марта, депутаты городской Думы согласовали создание двух детсадов и одной школы в Воронеже. Дошкольные учреждения находятся в Шилово и в микрорайоне «Озерки», каждое рассчитано на 250 мест.

«Это происходит в рамках программы “Развитие дошкольного образования”. Её реализация позволит сократить число нуждающихся в местах в детские сады», — рассказала Марина Бочарова, председатель постоянно комиссии по образованию, культуре и социальной поддержки населения горДумы.

Также народные избранники согласовали строительство школы № 102. Учебное заведение появится в Северном микрорайоне на улице Шишкова № 140б. Предполагается, что таким образом удастся разгрузить школу № 101.

«Её открытие предполагается в январе 2018 года, — отметила Марина Бочарова. — Это первый проект школы в Воронеже, который рассчитан на более тысячи мест (1224 места. — Ред.)».

По словам депутата, до 2020 года в Воронеже планируют построить еще порядка 10 школ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже умершая полгода назад женщина подписала протокол собрания жильцов дома
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
ЦБ заявил о незаконном выводе 183 млрд рублей из РФ в 2016 году
Медведев предложил сажать чиновников в open space
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь