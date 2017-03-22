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16:10 (мск), источник: Интерфакс

СБУ запретила въезд на Украину Самойловой

Представительнице России на «Евровидении» закрыли въезд в страну на 3 года.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017», сообщила агентству «Интерфакс» представитель СБУ Елена Гитлянская.

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17 марта спецслужба сообщила, что пока не приняла решения касательно возможного запрета на въезд в страну посетившей Крым Самойловой для участия в песенном конкурсе, который пройдет в мае Киеве.

В СБУ заявили, что проверят достоверность информации о возможных визитах Самойловой на полуостров, и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

В свою очередь исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы решение должны принимать украинские власти.

20 марта стало известно, что СБУ подготовила решение о запрете на въезд Самойловой.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен», — сказал тогда глава СБУ Василий Грицак.

Ранее Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на «Евровидении-2017». Планировалось, что она выступит с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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