СБУ запретила въезд на Украину Самойловой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017», сообщила агентству «Интерфакс» представитель СБУ Елена Гитлянская.

«15 лет назад на меня смотрели большими глазами. Сейчас такого уже нет». Интервью Юлии Самойловой

17 марта спецслужба сообщила, что пока не приняла решения касательно возможного запрета на въезд в страну посетившей Крым Самойловой для участия в песенном конкурсе, который пройдет в мае Киеве.

В СБУ заявили, что проверят достоверность информации о возможных визитах Самойловой на полуостров, и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

В свою очередь исполнительный директор конкурса «Евровидение» Йон Ола Санд заявил, что в вопросе участия российской исполнительницы решение должны принимать украинские власти.

20 марта стало известно, что СБУ подготовила решение о запрете на въезд Самойловой.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну: соответствующий документ уже подготовлен», — сказал тогда глава СБУ Василий Грицак.

Ранее Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на «Евровидении-2017». Планировалось, что она выступит с песней «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.