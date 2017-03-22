Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
16Неслабый пол
1195-летие Ирины Антоновой
19:40 (мск), источник: N + 1

Американец научил мишень подставляться под дротик

Роботизированная мишень отслеживает дротик в полете и рассчитывает точку его попадания.

Бывший инженер NASA Марк Робер разработал роботизированную мишень для дартс, которая сама подставляется под летящий дротик. Видео об этом устройстве изобретатель опубликовал на своем канале на YouTube. Мишень спроектирована таким образом, чтобы летящий дротик всегда попадал в «яблочко».

Существует несколько игр в дартс, отличающихся друг от друга правилами метания дротика. В простейшем случае победителем объявляется тот, кто некоторое количество раз подряд попадает в «яблочко». Для меткого метания игроку необходимо иметь хороший глазомер, учитывать дальность до мишени и уметь координировать свои движения.

У Марка Робера ушло около трех лет на проектирование, сборку и доводку новой автоматической мишени.

Устройство выполнено из стандартной мишени для дартс, закрепленной на подвижных направляющих специального стенда. Направляющие, в свою очередь, связаны с шестью шаговыми моторами: четыре из них двигают мишень по диагоналям, а два — вверх и вниз.

Кроме того, в состав мишени входят инфракрасные камеры. Данные с камер, отслеживающих дротик в полете, обрабатываются контроллером, который также управляет шаговыми двигателями. Для расчета места попадания летящего дротика микроконтролеру необходимо около 200 миллисекунд и еще столько же — на перемещение мишени из любой точки в рассчитанную позицию.

Читайте также
Золотая лихорадка. Как овечьи шкуры, цианид и бактерии помогают современным старателям

Метать в мишень можно обычные дротики для дартс, однако изобретатель использует их модифицированную версию — оперение дротиков оклеено инфракрасными отражателями, чтобы повысить их заметность для камер устройства.

В 2015 году швейцарец Кевин Томас разработал турель, которая способна самостоятельно обнаруживать движущиеся цели и открывать по ним огонь канцелярскими резинками. Турель собрана из 12 напечатанных на 3D-принтере деталей, датчика движения и трех сервомоторов, два из которых перемещают ствол, а третий вращает его при стрельбе.

За отслеживание цели и ведение огня отвечает плата Arduino Mega с программным обеспечением Project Sentry Gun. Турель способна выдать очередь из 24 резинок. Дальность стрельбы составляет пять метров. Внешний вид оружия стилизовал под турели из игры Portal 2.

Василий Сычёв

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Макаки оказались склонны к кровной мести
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
На Никиту Белых завели еще одно дело
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: последний матч Подольски Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь