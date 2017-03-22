Американец научил мишень подставляться под дротик

Бывший инженер NASA Марк Робер разработал роботизированную мишень для дартс, которая сама подставляется под летящий дротик. Видео об этом устройстве изобретатель опубликовал на своем канале на YouTube. Мишень спроектирована таким образом, чтобы летящий дротик всегда попадал в «яблочко». Существует несколько игр в дартс, отличающихся друг от друга правилами метания дротика. В простейшем случае победителем объявляется тот, кто некоторое количество раз подряд попадает в «яблочко». Для меткого метания игроку необходимо иметь хороший глазомер, учитывать дальность до мишени и уметь координировать свои движения.

У Марка Робера ушло около трех лет на проектирование, сборку и доводку новой автоматической мишени.

Устройство выполнено из стандартной мишени для дартс, закрепленной на подвижных направляющих специального стенда. Направляющие, в свою очередь, связаны с шестью шаговыми моторами: четыре из них двигают мишень по диагоналям, а два — вверх и вниз.

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Кроме того, в состав мишени входят инфракрасные камеры. Данные с камер, отслеживающих дротик в полете, обрабатываются контроллером, который также управляет шаговыми двигателями. Для расчета места попадания летящего дротика микроконтролеру необходимо около 200 миллисекунд и еще столько же — на перемещение мишени из любой точки в рассчитанную позицию.