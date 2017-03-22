Американец научил мишень подставляться под дротик
Роботизированная мишень отслеживает дротик в полете и рассчитывает точку его попадания.
Роботизированная мишень отслеживает дротик в полете и рассчитывает точку его попадания.
Бывший инженер NASA Марк Робер разработал роботизированную мишень для дартс, которая сама подставляется под летящий дротик. Видео об этом устройстве изобретатель опубликовал на своем канале на YouTube. Мишень спроектирована таким образом, чтобы летящий дротик всегда попадал в «яблочко».
Существует несколько игр в дартс, отличающихся друг от друга правилами метания дротика. В простейшем случае победителем объявляется тот, кто некоторое количество раз подряд попадает в «яблочко». Для меткого метания игроку необходимо иметь хороший глазомер, учитывать дальность до мишени и уметь координировать свои движения.
Устройство выполнено из стандартной мишени для дартс, закрепленной на подвижных направляющих специального стенда. Направляющие, в свою очередь, связаны с шестью шаговыми моторами: четыре из них двигают мишень по диагоналям, а два — вверх и вниз.
Кроме того, в состав мишени входят инфракрасные камеры. Данные с камер, отслеживающих дротик в полете, обрабатываются контроллером, который также управляет шаговыми двигателями. Для расчета места попадания летящего дротика микроконтролеру необходимо около 200 миллисекунд и еще столько же — на перемещение мишени из любой точки в рассчитанную позицию.
Метать в мишень можно обычные дротики для дартс, однако изобретатель использует их модифицированную версию — оперение дротиков оклеено инфракрасными отражателями, чтобы повысить их заметность для камер устройства.
В 2015 году швейцарец Кевин Томас разработал турель, которая способна самостоятельно обнаруживать движущиеся цели и открывать по ним огонь канцелярскими резинками. Турель собрана из 12 напечатанных на 3D-принтере деталей, датчика движения и трех сервомоторов, два из которых перемещают ствол, а третий вращает его при стрельбе.
За отслеживание цели и ведение огня отвечает плата Arduino Mega с программным обеспечением Project Sentry Gun. Турель способна выдать очередь из 24 резинок. Дальность стрельбы составляет пять метров. Внешний вид оружия стилизовал под турели из игры Portal 2.
Василий Сычёв