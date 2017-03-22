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17:12 (мск), источник: РИА Крым

Крым подключил к делу по «скифскому золоту» ведущих адвокатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости (Крым). Крым подключил ведущих адвокатов и экспертов к вопросу возвращения на полуостров крымской коллекции «скифского золота», переданной решением суда Амстердама украинской стороне, сообщила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

«Мы счастливы, что подключились самые ведущие адвокаты и эксперты по инициативе вице-премьера Крыма Георгия Львовича Мурадова. Под его руководством собраны лучшие умы: адвокаты и юристы, которые думают, что можно сделать, как можно повернуть события так, чтобы все-таки это золото вернулось к нам», — сказала РИА Новости Умрихина.

Директор музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошли в коллекцию, подчеркнула, что пока никаких изменений по рассмотрению апелляции нет.

«Мы подали все документы на рассмотрение апелляционного суда, поэтому сейчас ждем», — сказала директор музея.

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