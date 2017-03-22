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17:03 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские выпускники смогут досрочно сдать ЕГЭ по географии и информатике

Экзамены пройдут в мужском педагогическом лицеи имени Ф. Ф Слипчеко.

Источник: РИАЦ

На досрочный ЕГЭ по географии зарегистрировано 18 участников, по информатике и ИКТ — 19. В основном это выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить результат или сдать госэкзамены для поступления в вузы.

Как рассказали в областном комитете образования и науки, время выполнения заданий по географии — 3 часа, по информатике — 3 часа 55 минут. Видеоизображение из аудиторий будет транслироваться в режиме онлайн на экран штаба пункта приема экзаменов (ППЭ) и на экран регионального ситуационного центра. Это позволит обеспечить дополнительное наблюдение, а в случае нарушений — оперативное принятие мер. В качестве общественных наблюдателей в ППЭ будут присутствовать представители «Российского союза молодежи».

Накануне экзаменов проводится проверка пунктов проведения. Как и ЕГЭ основного периода, досрочный пройдет с применением технологий печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов после экзамена в пункте проведения. В этом году в Волгоградской области новым оборудованием обеспечено 324 аудитории 24 ППЭ. Оно поступило в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы — Волгоградская область признана победителем открытого конкурса, проведенного в 2016 году Рособрнадзором.

Оборудование включает рабочие станции, высокотехнологичные сканеры и принтеры с двусторонней печатью. Его использование позволит сократить сроки обработки экзаменационных материалов и обеспечить дополнительные меры информационной безопасности.

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