Воронежский студент получил грант на создание заменителя древесины

Студент третьего курса Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) имени Морозова Дмитрий Кузнецов победил во всероссийском грантовом конкурсе «Системное решение», сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Система» в среду, 22 марта. Молодой человек получил 300 тыс. рублей на доработку материала, который может заменить древесину. Награждение прошло в Москве в пятницу, 17 марта.

Воронежец предложил материал на основе отходов деревообработки в соединении с песком и особыми полимерами. Свойства материала позволяют заменить древесину в условиях высокой влажности — там, где дерево не может прослужить долго. Технология сможет не только увеличить долговечность деревянных конструкций, но и решить экологическую проблему, значительно сократив вырубку лесов.

В конкурсе «Системное решение» в рамках образовательной программы «Лифт в будущее» поучаствовали студенты и аспиранты инженерных специальностей, предложившие решения производственных задач в области электроэнергетики, нефтесервиса, информационных и телекоммуникационных технологий, а также создания новых материалов. Дмитрий Кузнецов представил решение задачи компании Segezha Group, входящей в акционерную финансовую корпорацию «Система».