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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский студент получил грант на создание заменителя древесины

Третьекурсник лестеха Дмитрий Кузнецов потратит 300 тыс на завершение проекта.

Студент третьего курса Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) имени Морозова Дмитрий Кузнецов победил во всероссийском грантовом конкурсе «Системное решение», сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Система» в среду, 22 марта. Молодой человек получил 300 тыс. рублей на доработку материала, который может заменить древесину. Награждение прошло в Москве в пятницу, 17 марта.

Воронежец предложил материал на основе отходов деревообработки в соединении с песком и особыми полимерами. Свойства материала позволяют заменить древесину в условиях высокой влажности — там, где дерево не может прослужить долго. Технология сможет не только увеличить долговечность деревянных конструкций, но и решить экологическую проблему, значительно сократив вырубку лесов.

В конкурсе «Системное решение» в рамках образовательной программы «Лифт в будущее» поучаствовали студенты и аспиранты инженерных специальностей, предложившие решения производственных задач в области электроэнергетики, нефтесервиса, информационных и телекоммуникационных технологий, а также создания новых материалов. Дмитрий Кузнецов представил решение задачи компании Segezha Group, входящей в акционерную финансовую корпорацию «Система».

К участию приняли 90 работ от студентов и аспирантов из 38 вузов России. Финал проходил в два этапа — в Санкт-Петербурге и Москве. Гранты в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей получили 16 команд и индивидуальных участников.

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