Организаторы «Евровидения» разочарованы ситуацией с Самойловой

«Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно идет вразрез с духом конкурса и с принципом инклюзивности, который лежит в основе его ценностей», — говорится в заявлении.

Как ранее заявил ТАСС официальный представитель ЕВС Дейв Гудман, союз ведет мониторинг ситуации с Самойловой и выражает надежду, что будет найдено решение, которое позволит всем делегациям участвовать в конкурсе.

«Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение», — заявил он, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС запрет СБУ Юлии Самойловой посещать Украину, который делает невозможным ее участие в «Евровидении» в Киеве в мае. «Мы в полной мере ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы все делегации могли приехать на Украину для участия», — подчеркнул он.

Гудман отметил при этом, что ЕВС «понимает и уважает законы Украины, и этим вопросом занимаются власти, с которыми у нас был хороший диалог с июня». «Ранее мы получили заверения от украинских властей, что в духе предстоящего события, все те, кто желает посетить песенный конкурс “Евровидение”, и кто не представляет угрозы, будут вольны сделать это, и их безопасность будет гарантирована», — заключил официальный представитель.