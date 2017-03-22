Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского

В Риме девочка по имени Ширли стащила пилеолус (белый головной убор) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте крестный отец ребенка Маунтин Буторак (Mountain Butorac).

«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», — написал Буторак.

Как следует из ролика, происшествие рассмешило Папу. За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тысячи лайков.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Крестный отец уже назвал цену тюбетейки?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самойловой запретили въезд на Украину
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
ЦБ заявил о незаконном выводе 183 млрд рублей из РФ в 2016 году
Медведев предложил сажать чиновников в open space
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь