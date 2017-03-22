Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
В Риме девочка по имени Ширли стащила пилеолус (белый головной убор) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее.
В Риме девочка по имени Ширли стащила пилеолус (белый головной убор) с Папы Римского Франциска, пока понтифик целовал и благословлял ее.
Соответствующее видео опубликовал в своем
«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», — написал Буторак.
Как следует из ролика, происшествие рассмешило Папу. За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тысячи лайков.